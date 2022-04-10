Росія посилює мобілізацію в ОРДЛО: забирають навіть інвалідів (документ)

На Алчевський металургійний комбінат прийшла нова рознарядка на 1700 осіб

Російська Федерація мобілізує з ОРДЛО осіб, які взагалі не підлягають призову. Перш за все це стосується співробітників «стратегічних підприємств», яким до цього часу гарантували «бронь», інформує Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На Алчевський металургійний комбінат (АМК) прийшла нова рознарядка на 1700 осіб. Це четверта і найбільша хвиля мобілізації на комбінаті. Раніше приходили рознарядки на 1000, 500, 400 осіб.

Також знято «бронь» зі співробітників, які обслуговують районні електричні мережі.

Щоб підвищити «ефективність» мобілізаційних заходів, співробітникам автоінспекції «ЛНР» надали право видавати повістки на стаціонарних постах ДАІ. На трасі Алчевськ-Біле працює кілька мобільних бригад, які зупиняють транспорт на дорозі та виписують повістки чоловікам, які знаходяться в автомобілях.

Співробітники райвійськкоматів «ЛНР» та військова поліція РФ проводять поквартирні обходи в пошуках чоловіків призивного віку (18-65).

Документи осіб, що не підлягають призову, було знайдено серед паперів знищеного підрозділу так званої «армії ДНР». Зокрема, Олександра Савенка, інваліда дитинства, який не підлягав військовому призову. Або Андрія Івакіна, співробітника шахти «Комсомолець Донбасу» із довідкою про те, що він працює на «стратегічно важливому підприємстві».

Нікому з них не допомогли отриманні документи й всі назавжди залишились в українській землі.

Раніше повідомлялося, що громадяни Російської Федерації не бажають йти на військову службу за контрактом, оскільки розуміють, що незабаром їх відправлять до зони бойових дій в Україну. Так, за даними Міноборони, в березні цього року у Західному військовому окрузі було прийнято на військову службу за контрактом лише 11 військовослужбовців.

Нагадаємо, російські призовники бояться відправлення до України.

Щорічний весняний призов до армії РФ, який стартував 1 квітня і триватиме до 15 липня, торкнеться чоловіків віком від 18 до 27 років.

Михайло Беньяш, адвокат, який представляє інтереси кількох військовослужбовців національної гвардії Росії, які відмовилися їхати в Україну, заявив, що згідно з російським законодавством, військовозобов’язаних можуть відправити на бойові дії після кількох місяців навчання.

Також Служба безпеки України уже має докази того, що на території нашої держави воюють, зокрема, і російські солдати строкової служби. Вони бояться, не мають військової підготовки і відмовляються воювати.

За інформацією української розвідки, у збройних силах країни-агресора відзначається стрімке падіння долі контрактників у власне військових підрозділах та Росгвардії, тож без строковиків путінському режиму в Україні не обійтись.

Підтвердженням використання солдатів-строковиків є наказ міністра оборони Росії, опублікований хакерами Anonymous. В цьому документі йдеться про необхідність створення фейків-спростувань використання військовослужбовців строкової служби на полях російсько-української війни.

Нагадаємо, Володимир Путін підписав указ про весняний призов на території Російської Федерації.