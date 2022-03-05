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    Події в Україні

    Арестович розповів про тактичні рухи та втрати противника

    У районі Херсону наші збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, розповів Арестович - Арестович розповів про тактичні рухи та втрати противника
    У районі Херсону наші збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу, розповів Арестович
    фото з відкритих джерел

    Збройні сили України контролюють ситуацію

    Російські окупанти вранці 5 березня не вчиняли активних дій. Вони робили окремі тактичні рухи, покликані покращити їхні позиції та забезпечити постачання. Про це під час брифінгу розповів радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

    «Збройні сили України контролюють цю ситуацію, покращують власні позиції. Наносять окремі контрудари, авіаційне і артилерійське ураження противника. Так зранку у районі Херсону наші збройні сили нанесли дуже потужний удар по ворогу і зараз його втрати з’ясовуються», – сказав Арестович.

    Орієнтовні втрати противника станом на сьогодні склали:

    • особовий склад – понад 10 тисяч осіб
    • танки – 269 одиниць
    • бойові броньовані машини – 945 одиниць
    • артилерійські системи – 105
    • реактивні системи залпового вогню – 50
    • засоби ППО – 19
    • літаки – 39 одиниць (уточнюється)
    • гелікоптери 40 одиниць (уточнюється)
    • автомобільна техніка – 409 одиниць
    • легкий швидкий катер – 2
    • цистерни з паливом – понад 60
    • безпілотних літальних апаратів – 3

    Раніше президент Володимир Зеленський звернувся до світової громадськості і закликав негайно закрити небо над Україною, адже лише це може гарантувати, що Росія не битиме хоча б ракетами та авіабомбами по атомним обʼєктам.

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    Теги: окупанти УДАР машини радник час Олексій Арестович #stoprussia
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    Арестович розповів про тактичні рухи та втрати противника