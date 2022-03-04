Дев’ятий день війни: бойові втрати противника

Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

На дев’ятий день війни ворог продовжує атакувати Україну і при цьому зазнає чималих втрат. Про це Генеральний Штаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати противника станом на ранок, 4 березня.

Орієнтовно вони склали:

особового складу ‒ 9166 осіб,

танків ‒ 251 од,

Бойових броньованих машин ‒ 939 од,

артилерійських систем –105 од,

РСЗВ ‒ 50 од,

засоби ППО - 18 од,

літаків – 33 од (уточнюється),

гелікоптерів – 37 од,

автомобільної техніки ‒ 404 од,

легкі швидкісні катери ‒ 2 од,

цистерн з ППМ ‒ 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,

«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

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