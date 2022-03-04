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    Дев’ятий день війни: бойові втрати противника

    Ворог втратив&nbsp;особового складу орієнтовно 9166 осіб - Дев’ятий день війни: бойові втрати противника
    Ворог втратив особового складу орієнтовно 9166 осіб
    фото: ЗСУ

    Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій

    На дев’ятий день війни ворог продовжує атакувати Україну і при цьому зазнає чималих втрат. Про це Генеральний Штаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати противника станом на ранок, 4 березня.

    Орієнтовно вони склали:

    • особового складу ‒ 9166 осіб,
    • танків ‒ 251 од,
    • Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
    • артилерійських систем –105 од,
    • РСЗВ ‒ 50 од,
    • засоби ППО - 18 од,
    • літаків – 33 од (уточнюється),
    • гелікоптерів – 37 од,
    • автомобільної техніки ‒ 404 од,
    • легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
    • цистерн з ППМ ‒ 60,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,

    «Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ зазначається у повідомленні.

    Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.

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    Теги: Росія ЗСУ війна #stoprussia
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    Дев’ятий день війни: бойові втрати противника