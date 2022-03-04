Дев’ятий день війни: бойові втрати противника
Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій
На дев’ятий день війни ворог продовжує атакувати Україну і при цьому зазнає чималих втрат. Про це Генеральний Штаб ЗСУ повідомляє про загальні бойові втрати противника станом на ранок, 4 березня.
Орієнтовно вони склали:
- особового складу ‒ 9166 осіб,
- танків ‒ 251 од,
- Бойових броньованих машин ‒ 939 од,
- артилерійських систем –105 од,
- РСЗВ ‒ 50 од,
- засоби ППО - 18 од,
- літаків – 33 од (уточнюється),
- гелікоптерів – 37 од,
- автомобільної техніки ‒ 404 од,
- легкі швидкісні катери ‒ 2 од,
- цистерн з ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 3,
«Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій», ‒ зазначається у повідомленні.
Нагадаємо, Сполучені Штати звинувачують Росію у використанні касетних бомб проти цивільного населення в Україні і вбачають у Москви намір використати інші види забороненої міжнародними договорами зброї.