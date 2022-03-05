Полонений солдат-строковик розповів матері правду про війну проти України (відео)
Ще одне запізніле «прозріння» російського загарбника
Полонений солдат-строковик з Єкатеринбургу закликає земляків вийти на протести та припинити цю безглузду війну.
Їм обіцяли переможний марш і швидке повернення додому. Натомість – смерть чи полон та ганьба за причетність до злочинів проти людства.
“Нас отправили на вашу территорию, как слепых котят”, – говорить він у полоні.
Що ж, сподіваємося інші росіяни дослухаються до його слів. Бо якщо підуть воювати з нами – полон для них буде за щастя.
СБУ продовжує документувати свідчення для Гааги.
Вони відповідатимуть за кожний зруйнований будинок, за кожне втрачене життя.