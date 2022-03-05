Клімкін закликав НАТО виявити живу людську солідарність в Україні

«Так, це небезпечно, але по-справжньому»

Колишній головний дипломат України Павло Клімкін переконаний, що представники НАТО, якщо не можуть закрити небо над Україною, то мають приїхати сюди і виявити живу людську солідарність. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Якщо НАТО боїться закрити наше небо, боїться, що це призведе до Третьої світової, то хай закриє нашу землю. Хай тоді приїжджають до наших міст і живуть з нами. Підтримують військових, терборонців, просто всіх. Як це було на Майдані. Вся країна має стати таким Майданом із сотнями і тисячами, хто не боїться. І хай Путін спробує в них стріляти. Це був би вияв живої, людської солідарності. Так, це небезпечно, але по-справжньому. Запрошую партнерів до наших міст, будьте з нами, ми захистимо себе і захистимо вас. Третя світова змінила все. Якщо її не можуть виграти політики, значить її мають виграти люди. Путін на це точно не розраховує і тому це потрібно зробити сьогодні. А ППО та літаки слід готувати сьогодні і на завтра», – слушно зауважив дипломат.

Нагадаємо, 2 березня петиція про закриття неба над Україною зібрала мільйон підписів.

Нагадаємо, 27 лютого в Україні розпочався збір підписів під петицією до країн-членів НАТО з проханням надати військову допомогу та ввести миротворчий контингент для захисту від російської агресії.

Напередодні Зеленський закликав Німеччину закрити небо над Україною.

Тим часом генсек НАТО Йенс Столтенберг виключив можливість введення безпольотної зони над Україною в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Столтенберг додав, що Росія веде проти України «брутальний конфлікт». За його словами, на НАТО лежить відповідальність, щоб він не переріс у повномасштабну війну у Європі.