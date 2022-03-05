Мінус три вертольоти. На Миколаївщині українські захисники ворожу техніку

Українські захисники відібрали у російських загарбників техніку

У Миколаївській області українські захисники збили три ворожі вертольоти. Про це повідомив голова Миколаїської ОДА Віталій Кім

«Три вертольоти ворога є (в сенсі на землі збиті вже)», – йдеться у повідомленні.

Крім того, він повідомив, що українські захисники відібрали у російських загарбників техніку.

Також голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус написав, що затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки. «Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник», – повідомив у Чаус у Телеграм.