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    Події в Україні

    Мінус три вертольоти. На Миколаївщині українські захисники ворожу техніку

    Мінус три вертольоти. На Миколаївщині українські захисники ворожу техніку
    фото: повітряні сили ЗСУ

    Українські захисники відібрали у російських загарбників техніку

    У Миколаївській області українські захисники збили три ворожі вертольоти. Про це повідомив голова Миколаїської ОДА Віталій Кім

    «Три вертольоти ворога є (в сенсі на землі збиті вже)», – йдеться у повідомленні.

    Крім того, він повідомив, що українські захисники відібрали у російських загарбників техніку.

    Також голова Чернігівської ОДА В’ячеслав Чаус написав, що затримано пілота збитого російського літака СУ-25 в районі Забарівки. «Щойно у Чернігові затримано пілота збитого російського літака СУ-25. Район Забарівки. Другий пілот загинув. Також сьогодні збито ворожий безпілотник», – повідомив у Чаус у Телеграм.

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    Теги: війна військова техніка безпілотник #stoprussia
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    Мінус три вертольоти. На Миколаївщині українські захисники ворожу техніку