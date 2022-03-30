Арестович розповів, скільки ще триватиме активна фаза бойових дій

Арестович: «ЗС РФ перекидає у зону ООС та під Маріуполь війська з-під Києва для отримання там переваги та оточення українських сил»

Активна фаза бойових дій в Україні триватиме ще більше тижня. Про це заявив радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону UA разом.

«Активна фаза бойових дій триває, триватиме ще тиждень, може, й більше», – заявив він.

Арестович також додав, що під Києвом окупанти залишить частину військ. «Під Києвом противник залишить частину контингенту, завданням якого «утримуватиме наші війська, не даватиме перекидати їх на складні напрямки», з-під Чернігова поки що війська не відводять. ЗС РФ перекидає у зону ООС та під Маріуполь війська з-під Києва для отримання там переваги та оточення українських сил», – наголосив Арестович.

Нагадаємо, раніше британська розвідка назвала дві причини виведення російських військ з-під Києва. Зазначається, Росія визнала, що втратила ініціативу в районі Києва, наступ російських окупантів там не досяг своєї мети.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.