  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Розвідка США: російські війська відходять від Києва

    Наслідки вуличних боїв на&nbsp;проспекті Перемоги - Розвідка США: російські війська відходять від Києва
    Наслідки вуличних боїв на проспекті Перемоги
    фото: Голос України

    Ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України

    Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

    «Росія починає виводити частину сил, у тому числі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), залишаючи прилеглі райони навколо української столиці», – йдеться в повідомленні.

    Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.

    Також офіційні особи США в коментарях в ЗМІ попереджають, що РФ завжди може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.

    А ось Генштаб напередодні повідомляв, що окупанти нарощують угрупування військ навколо Києва.

    Додамо, що Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США.

    Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

    Читайте також:
    Теги: розвідка росія окупанти Київ США війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Розвідка США: російські війська відходять від Києва