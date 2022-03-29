Розвідка США: російські війська відходять від Києва

Ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України

Американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію.

«Росія починає виводити частину сил, у тому числі російські батальйонні тактичні групи (БТГ), залишаючи прилеглі райони навколо української столиці», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ворожі сили відступають у деяких районах на півночі, щоб зосередитися на наступі на півдні та сході України. Американські розвідники стверджують, що Росія прикриє відступ військ повітряними й артилерійськими бомбардуваннями Києва.

Також офіційні особи США в коментарях в ЗМІ попереджають, що РФ завжди може знову розвернутися, якщо дозволять бойові умови.

А ось Генштаб напередодні повідомляв, що окупанти нарощують угрупування військ навколо Києва.

Додамо, що Пентагон вважає РФ «гострою загрозою» для США.

Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

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