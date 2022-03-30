З пологового Маріуполя окупанти вивезли понад 70 породіль та лікарів – Денісова

Ворог продовжує примусову депортацію громадян України

Із окупованого Маріуполя загарбники вивезли до РФ або на окуповані території понад 70 осіб, які перебували в пологовому будинку №2 – породіль та лікарів. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

«Ворог продовжує примусову депортацію громадян України з місць постійного проживання на тимчасово окуповані території або на територію РФ. З Маріуполя, що перебуває в блокаді російських військ, ворог вивіз понад 70 осіб - породіль та лікарів з пологового будинку №2 у Лівобережному районі міста», – заявила вона.

Денісова наголосила, що такі дії окупантів загрожують життю та здоров'ю жінок і новонароджених дітей, порушується їхнє право на життя, свободу та особисту недоторканність, гарантовані статтею 3 Загальної декларації прав людини.

Нагадаємо, Маріупольська міська рада закликає світову спільноту врятувати сотні тисяч мешканців міста.

Як повідомлялося, внаслідок російської збройної агресії 80% житлового фонду Маріуполя пошкоджено (всього у місті 2600 будинків).

Російські терористи насильно вивозять тисячі мешканців заблокованого Маріуполя до Росії. Раніше, з'явилось відео який Маріуполь вигляд має сьогодні.

Нагадаємо, російська авіація 22 березня скинула дві надпотужні авіабомби на Маріуполь, місто зазнало ще більших руйнувань.