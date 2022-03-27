Розвідка Великої Британії назвала головну мету окупантів

Окупанти спробують оточити українські сили на Сході

У Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Оточити хочуть ті сили, які є перед сепаратистськими районами, просуваючись із боку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні.

На півночі поле бою залишається нерухомим. Місцеві українські контратаки перешкоджають спробам Росії реорганізувати свої сили.

На Донецькому напрямку росіяни перегруповують війська. Вони збираються відновити активний наступ. Розвідка з'ясувала, що основною метою загарбників є вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей.

Основі цілі окупантів:

Попасна та Рубіжне;

вихід до Вугледару та Новотроїцького;

захопленні міста-героя Маріуполя.

Нагадаємо, окупованим Мелітополем проїхала військова техніка під прапорами Південної Осетії (відео).

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