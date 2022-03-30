Відведення російських військ із Київщини: британська розвідка назвала причини

Російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ

Заяви окупантів виведення деяких російських підрозділів від Києва та зниження активності навколо столиці можуть свідчити про те, що в Кремлі визнали втрату ініціативи в регіоні. Про це повідомила розвідка Великої Британії.

Як зазначається у звіті британської розвідки, повторювані невдачі росіян і успішні контратаки українських військ майже напевно означають, що російський наступ не досяг своєї мети – оточити Київ.

«Дуже ймовірно, що Росія буде прагнути залучити бойові сили з півночі для свого наступу в Донецькій і Луганській областях на сході», – прогнозують британські розвідники.

Як повідомлялося, американська розвідка фіксує відведення частини російських військ від столиці України, намагаючись скоротити бойові дії на київському та чернігівському напрямках. За даними американської спецслужби, пише CNN, Росія серйозно змінила стратегію. Раніше у Міноборони Великої Британії попередили, що російські війська зосереджуються, аби оточити українські сили на Сході країни.

Нагадаємо, раніше Пентагон назвав слабке місце армії окупантів.

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