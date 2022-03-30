  1. Головна
  2. Відео
рус
    Відео

    Сувеніри з України. Росіяни грабують все підряд на окупованих територіях (відео)

    Загарбники вирішили, що раз не вийшло захопити Україну, то хоч щось треба вкрасти - Сувеніри з України. Росіяни грабують все підряд на окупованих територіях (відео)
    Загарбники вирішили, що раз не вийшло захопити Україну, то хоч щось треба вкрасти
    скріншот з відео

    Путінська орда продовжує множити військові злочини

    Служба безпеки України перехопила розмову окупанта з дружиною.

    Вражає, що загарбники настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

    У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

    «Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками»!

    «Какой русский человек не сопрет ниче», – підтримує його «високоморальна» дружина.

    Напевно, вона не чула, що за таку «моральність» українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою! Ми обов’язково переможемо!», – заявили в СБУ.

    Нагадаємо, росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.

    «Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.

    Теги: росія окупанти СБУ війна грабіжники Україна дружина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Сувеніри з України. Росіяни грабують все підряд на окупованих територіях (відео)