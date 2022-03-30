Сувеніри з України. Росіяни грабують все підряд на окупованих територіях (відео)

Загарбники вирішили, що раз не вийшло захопити Україну, то хоч щось треба вкрасти

Путінська орда продовжує множити військові злочини

Служба безпеки України перехопила розмову окупанта з дружиною.

Вражає, що загарбники настільки знахабніли, що мародерство в українських будинках стало для них як похід у супермаркет.

У телефонній розмові з загарбником його дружина просить собі ноутбук, кросівки та костюм потрібного розміру. І все це – ворожий вояка має забрати в захоплених українських домівках.

«Він хвалиться, що вже набрав їй хорошої косметики та футболок, а його колеги – взагалі носять награбоване «цілими сумками»!

«Какой русский человек не сопрет ниче», – підтримує його «високоморальна» дружина.

Напевно, вона не чула, що за таку «моральність» українці змушують російських загарбників розраховуватися – на полі бою! Ми обов’язково переможемо!», – заявили в СБУ.

Нагадаємо, росіяни потроху стають ізгоями по всьому світу. І хоч до них і так відношення не було мега-позитивним, а тепер через війну в Україні й поготів.

«Їжте каміння замість супу!», − так звертаються до рашистів у португальских кафе та ресторанах.