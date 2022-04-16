Арестович розповів, яку техніку рашисти стягують до українського кордону

Росіяни везуть до кордонів з Україною мотлох, стверджує Арестович

Для відновлення наступу тягнуть «музейні експонати» 60-х років

Радник керівника Офісу президента Олексій Арестович розповів, яку техніку рашисти стягують з усієї країни до українського кордону. Про це він повідомив під час ефіру із російським правником Марком Фейгіним.

За його словами, для відновлення наступу тягнуть «музейні експонати» 60-х років. Це, зокрема, БТР-60 із відкритим верхом, «Град-1» – установка на основі ЗІЛ.

«Вони погрожували стерти весь світ на порох, а везуть мотлох, на який навіть шкода витрачати наші дрони-камікадзе», – зауважив Арестович

Він також заявив, що Росія війну вже програла, питання лише в тому, як буде оформлено поразку.

Раніше Арестович розповів, що затонулий крейсер «Москва» забезпечував повітряне прикриття для всього херсонського угруповання окупаційних військ.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.