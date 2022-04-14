Російський крейсер «Москва» йде під воду – Оперативне командування «Південь»

Після пожежі на борту російський військовий корабель почав тонути

Російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути. Про це повідомив офіцер Оперативного командування «Південь» Владислав Назаров.

За його словами, після ураження ракетами «Нептун» на крейсері спочатку виникла пожежа, а потім він почав йти під воду.

«Інші одиниці корабельного угруповання намагалися надати допомогу, але шторм і потужний вибух боєзапасу перекинули крейсер і він почав тонути», − сказав Назаров.

Зауважимо, що напередодні українські військові поцілили у російський крейсер. Це той самий російський військовий корабель, який погрожував прикордонникам острова Зміїного.

Нагадаємо, 13 квітня ввечері було завдано ракетного удару по російському крейсеру «Москва».

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.