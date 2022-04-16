Світова преса пише про війну в Україні і... колишню дружину Путіна

Низка газет присвятила матеріали затопленню ракетного крейсера «Москва»

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 15 квітня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський. Своїми спостереженнями він поділився на сторінці у Facebook.

Газети Британії та Шотландії

«The Times» повідомляє, що «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, затонув, мабуть, після влучення двох українських протикорабельних ракет.

Російський корабель затонув біля Чорного моря після вибуху, пише «Guardian». Російський військовий корабель затонув у «штормовому морі» під час буксирування біля порту у Чорному морі, повідомило міністерство оборони Росії. Південне військове командування України заявило пізно ввечері в середу, що нанесло удару протикорабельними ракетами по чорноморському флагманському кораблю «Москва», внаслідок чого він почав тонути, а екіпаж був змушений покинути корабель.

Міністерство оборони Росії спочатку заперечило повідомлення про те, що корабель затонув, і заявило, що пожежі загасили. За його словами, чотирьом російським кораблям, які прийшли на допомогу «Москві», заважали штормова погода та вибух боєприпасів на борту.

Але вчора пізно ввечері у повідомленні відомства йдеться: «Крейсерський корабель «Москва» втратив стійкість під час буксирування в порт через пошкодження корпусу корабля, отримані ним під час пожежі від детонації боєприпасів. У штормових морських умовах корабель затонув».

Очевидна атака та затоплення у Чорному морі флагмана флоту Росії

Сильний удар по Росії, оскільки флагман потоплений Україною – повідомляє «І».

«Російські військові захопили британця» Путін повинен ставитися до нього по-людськи, каже мати після того, як син з'являється із синцями. Як повідомляє «The Telegraph», у середу ввечері на російському телебаченні «показали» британця, який воює в українській армії, і, схоже, його було жорстоко побито. У документі йдеться, що 28-річний Ейден Аслін, імовірно захоплений у Маріуполі, був помічений у наручниках із розсіченим чолом та опухлим оком.

Шотландія, газета «The Scotsman». Українці стверджують, що затопили російський корабель. Офіційний представник України говоріть, що їхні сили вразили крейсер ракетами. Росіяни констатували пожежу на борту внаслідок атаки.

Інші видання Європи

Австрія. Газета: «Der Standard» – підпис під фото: «Протягом кількох днів очікувалося падіння українського міста Маріуполя (фото), обложеного російськими військами і яке зазнало сильних артилерійських обстрілів, але поки що перевага була за українськими захисниками.

Росія спростувала повідомлення про те, що ракетний крейсер «Москва», флагман Чорноморського флоту Росії, затонув після обстрілу та вибуху. Корабель мав зіграти центральну роль у нападі на українське портове місто Одеса».

Колонка: «Газ і геополітика».

Карл Нехаммер має рацію в одному: «Газове ембарго стосується сили фактів», – сказав він в інтерв’ю АПА про свої розмови з Путіним. Вимагати цього газового ембарго з власної ініціативи означатиме, що як промисловість, так і домогосподарства постраждають від недоставки газу. Путін за власним бажанням заявив, що «постачання газу забезпечено, і розрахунки можуть продовжуватися в євро».

Якщо канцлер сприйме це як доказ того, що все одно все гаразд і що Австрія не повинна шукати жодних альтернатив, тоді йому варто прочитати те, що сказала прем’єр-міністр Литви Інґріда Сімоніте, одна з «сильних нордичних жінок проти Путіна» в недавньому інтерв’ю FAZ: «Ми вже мали дуже поганий досвід з Газпромом у минулому. Більше десяти років тому російська державна компанія шантажувала нас шалено високими цінами. Тому тоді ми вирішили побудувати термінал для зрідженого газу, щоб мати альтернативу морським шляхом».

І, головне, це базове розуміння: «З нашого власного досвіду ми завжди говорили, що Росія – це ніколи не лише економіка, а завжди геополітика. Наша порада полягала в тому, щоб зменшити, а не збільшувати залежність від Росії.

Німеччина. Газета «Neue Westfälische». Колонка та фото: «Великдень за кордоном.

Білефельд. Радість з приводу майбутніх святкування Великодня затьмарює цього року війна в Україні: Анна Мельниченко та її троє дітей Діана, Ярослава та Давид також змушені були тікати. До Білефельда приїхали автомобілем з Києва через Люблін. Від сьогодні до завтра все було інакше. Нещодавно їй довелося переїхати до власного будинку в сусідній Бучі, молода мама зараз шукає квартиру в Білефельді і хоче розпочати там нову сторінку свого життя. Одна з перших поїздок привела її до святилища Сентани.

«Невдача для Росії» – заголовок матеріалу.

Флагман «Москва» є гордістю Чорноморського флоту – він сильно обстріляний Україною і тоне.

У війні проти України Росії доводиться обходитися без свого найважливішого ракетного крейсера в Чорному морі. Затонув флагман Чорноморського флоту РФ. Про це повідомило Міністерство оборони в Москві в четвер увечері. Під час буксирування судна до порту воно втратило «стійкість» і затонуло в сильному морі. Затоплення «Москви» в міністерстві пов'язували з пошкодженням корпусу корабля. Це сталося через «пожежу, викликану детонацією боєприпасів». Психологічно це великий успіх для України, адже саме на крейсері український морський піхотинець Роман Грибов попросив: «Російський військовий корабель, іди на х#й!».

Втрата крейсера має велику вагу. Втрата важка для російських збройних сил: спущений на воду в 1979 році і введений в експлуатацію в 1983 році, «Москва» був флагманом Чорноморського флоту Росії з довжиною понад 180 метрів і екіпажем понад 500 чоловік. Він мав величезну вогневу міць і найсучасніші системи протиповітряної та протиракетної оборони.

Тим часом у Німеччині триває суперечка щодо поставок важкого озброєння в Україну, також в рамках уряду світлофорів. «Проблема в канцелярії», – сказав зелений європейський політик Антон Гофрейтер, критикуючи те, що він бачив як нерішуче ставлення канцлера Олафа Шольца (SPD). Однак керівництво Зелених дистанціювалося від заяв Гофрейтера.

Швеція, видання «Expressen»: Заголовок на першій шпальті: «Як живе колишня дружина Путіна». Видання повідомляє, що Людмила Путіна повторно вийшла заміж уже за рік після розлучення. Її чоловік француз та на 20 років молодший.

Японія. Газета «The Japan Times»: «Наскільки руйнівними є бомби Байдена?»

Президент побачив, що використання зловісної риторики має мало наслідків.

Коли президент США Джо Байден назвав російське вторгнення в Україну геноцидом під час виступу за цінами на енергоносії в Айові, це викликало вже знайому боротьбу серед помічників Білого дому з метою стримати дипломатично навантажену президентську риторику, яка загрожує вийти за рамки офіційної політики США.

Високопосадовці зустрілися з Байденом після його виступу у вівторок, щоб обговорити цей коментар, що різко змінилося менш ніж за два тижні після того, як його адміністрація спеціально відмовилася схвалити використання президентом України Володимиром Зеленським цього терміну.

Після обговорення Байден підійшов до репортерів, які чекали під крилом борту номер один, щоб сказати, що це зауваження справді було навмисним, але також визнати, що юристи у Держдепартаменті можуть думати інакше.

«Ми дозволимо юристам вирішувати на міжнародному рівні, чи це відповідає вимогам, але мені так здається», – сказав Байден про військову кампанію Росії, спрямовану на те, щоб поставити Україну під свій контроль.

Це був уже втретє, коли Байден, здавалося, забігав уперед, описуючи дії президента Росії Володимира Путіна, або пояснював, що, хоч би що він говорив, політика США не змінюється. Наприкінці минулого місяця у Варшаві він заявив, що Путін «не може залишатися при владі» після закінчення війни в Україні.

Помічники заявили, що Байден говорив, що Путін не повинен продовжувати мати владу над Україною, і не виступав за зміну режиму в Росії, що суперечило б давній офіційній політиці США. Але їхні зусилля мало що зробили, щоб придушити висвітлення осторонь, яка переважала у повідомленнях ЗМІ про його звернення.

Через два дні Байден заявив журналістам, що мав намір висловити «моральне обурення» з приводу Путіна, що президент Росії «не повинен залишатися при владі», і він не збирався повідомляти про зміну політики.

Раніше цього місяця президент заявив журналістам, що вважає Путіна «військовим злочинцем» – навіть після того, як інші офіційні особи США заявили, що навмисно ухиляються від питань з цього питання, посилаючись на розслідування.

Швидке роз'яснення Байдена у вівторок було ознакою того, що Білий дім прийняв нову стратегію щодо цих зауважень.

Видання «The Washington post»: «Російський військовий корабель затонув у Чорному морі».

Київ заявляє про ракетний удар по Москві, що Москва заперечує; втрата означає велику невдачу. Флагман Чорноморського флоту Росії, військовий корабель «Москва», затонув у четвер від пошкоджень, завданих пожежею, після того, як українські військові нанесли удар крилатими ракетами по цьому судну.

Нагадаємо, один із найвпливовіших медіаконцернів Німеччини Axel Springer SE оголосив про початок співпраці із колишньою телепропагандисткою російського «Першого каналу» Марією Овсянніковою.