Затоплена «Москва»: Арестович пояснив, які військові завдання виконував крейсер

Корабель повинен був забезпечити прикриття для висадки військ в Одеській і Херсонській областях

Затонулий крейсер «Москва» забезпечував повітряне прикриття для всього херсонського угруповання окупаційних військ. Про це повідомив радник керівника Офісу Президента України Олексій Арестович в інтерв'ю Марку Фейгіну

Корабель також повинен забезпечити прикриття для висадки військ в Одеській і Херсонській областях.

«Крейсер забезпечував протиповітряну оборону десантних військ, на борту перебувала велика кількість комплексів С-300 морського базування, тому він дав відмінний захист», – сказав він.

Для України втрата крейсера Російською Федерацією є хорошим знаком – це полегшить становище української авіації на Південному напрямку, вважає радник глави ОП.

За даними українського командування, крейсер «Москва» був збитий двома ракетами «Нептун» в Чорному морі під Одесою.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами перекинувся і почав тонути.

Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Ураження крейсера підтвердив також начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.

«Підтвердили, що ракетний крейсер «Москва» сьогодні пішов саме туди, куди його послали наші прикордонники на острові Зміїний! Ракети «Нептун», які стоять на сторожі Чорного моря, завдали російському кораблю дуже серйозних пошкоджень», – написав Марченко.

За останніми даними ЗМІ, ракетний крейсер «Москва» Чорноморського флоту Росії три дні тому стояв на якорі в Севастопольській бухті навпроти Аполлонової бухти. Бортовий номер та назва корабля зафарбовані.