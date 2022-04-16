Страшна статистика: рашисти вбили вже 200 маленьких українців, ще 360 – поранені

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області

Від початку війни в Україні російські загарбники вбили 200 дітей, а кількість поранених зросла до 360. Про це йдеться у повідомленні Офісу генерального прокурора.

«Починаючи від 24 лютого 2022 року, 560 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації. Згідно з офіційними даними ювенальних прокурорів, 200 дітей загинуло та понад 360 поранено», – зазначили у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у Донецькій області – 117, Київській – 105, Харківській – 88, Чернігівській – 54, Херсонській – 41, Миколаївській – 40, Луганській – 36, Запорізькій – 23, столиці – 16, Сумській – 16, Житомирській – 15.

В Офісі генпрокурора зазначили, що 15 квітня російські військовослужбовці обстріляли один з районів м. Харкова. Внаслідок обстрілу постраждали п’ятеро дітей, двоє з яких загинули, серед них – 7-місячний малюк. А 14 квітня на околиці смт Нововоронцовка в Херсонській області внаслідок детонації касетного снаряда отримав поранення 15-річний хлопець.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 15 квітня прокоментував прогнози щодо тривалості війни з РФ. Він зауважив, що успіхи наших військових на полі бою справді вагомі та історично значущі. Але ще недостатні, щоб очистити нашу землю від окупантів.