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Арестович спрогнозував, чи наважиться Путін на новий наступ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Арестович спрогнозував, чи наважиться Путін на новий наступ (відео)
фото з відкритих джерел

Диктатор, ймовірно, не ухвалить рішення наступати

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться на новий масштабний наступ на Україну, оскільки він вже по-іншому ухвалює рішення. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

«Я думаю, що він не ухвалить рішення наступати. Він вже у перспективі особистої загибелі дивиться, особистої політичної поразки. У Росії розуміють прекрасно, що якщо кадрові, найкращі, елітні частини не впоралися, не вирішили ці завдання, то чекати великих подвигів від погано озброєних, мобілізованих не треба», – сказав Арестович.

При цьому Арестович додав, що вважає Путіна «гранично раціональною людиною, аж до повної відсутності емпатії, емоцій, але у рамках свого ірраціонального світу».

Раніше Арестович спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні.

Також Арестович анонсував розкол в російській армії.

Теги: Олексій Арестович путін війна росія окупанти Україна

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