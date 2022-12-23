Арестович спрогнозував, чи наважиться Путін на новий наступ (відео)

Диктатор, ймовірно, не ухвалить рішення наступати

Російський диктатор Володимир Путін не наважиться на новий масштабний наступ на Україну, оскільки він вже по-іншому ухвалює рішення. Про це заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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«Я думаю, що він не ухвалить рішення наступати. Він вже у перспективі особистої загибелі дивиться, особистої політичної поразки. У Росії розуміють прекрасно, що якщо кадрові, найкращі, елітні частини не впоралися, не вирішили ці завдання, то чекати великих подвигів від погано озброєних, мобілізованих не треба», – сказав Арестович.

При цьому Арестович додав, що вважає Путіна «гранично раціональною людиною, аж до повної відсутності емпатії, емоцій, але у рамках свого ірраціонального світу».

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Раніше Арестович спрогнозував, скільки ще триватиме війна в Україні.

Також Арестович анонсував розкол в російській армії.