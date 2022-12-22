Наступного року у війні з Росією наступить переломний момент – Зеленський

Зеленський заявив, що у наступному 2023 році буде переломний момент у війні

Зеленський висловив впевненість, що наступного року українці виборють свою свободу

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у наступному 2023 році буде переламний момент у війні з російськими агресорами. Про це він заявив під час свого виступу у Конгресі.

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«Ми маємо перемогти на полі бою, битва не може бути заморожена. весь світ занадто залежний один від одного, щоб почувати себе у безпеці. забезпечити свободу людей, які відстоюють свої цінності», – сказав Зеленський.

Зеленський висловив впевненість, що наступного року українці виборють свою свободу.

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«Наступного року буде переломний момент, я знаю, що хоробрість українців та рішучість американців забезпечать свободу людей, які відстоюють свої цінності», – заявив президент.

Також Зеленський заявив, що перед поїздкою до США він побував у Бахмуті.

«Вчора, перед тим як суди приїхати, я був на фронті у місті Бахмут. На сході України росіяни та найманці намагаються захопити місто з травня, однак місто досі стоїть і не здається», – підкреслив президент під оплески конгресменів.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що Зеленський закликав членів Конгресу США посилити санкції проти Росії та «притягнути терористів до відповідальності за агресію».

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Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський, 21 грудня, прибув до Білого дому, де відбулася його зустріч із президентом Сполучених Штатів Америки Джо Байденом.

Раніше радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив, чому поїздка лідера України є надзвичайно важливою сьогодні.

Варто зауважити, що Кремль відреагував на візит українського лідера до США. Сьогодні, 21 грудня, російський диктатор Володимир Путін зробив звернення до росіян на колегії міноборони.

Путін взявся залякувати «Сарматами» Байдена та Зеленського. Російський диктатор заявив, що міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) «Сармат» будуть поставлені на бойове чергування найближчим часом.

Путін вчергове звинуватив увесь світ в агресії і заявив, що проти Росії активно використовується військовий потенціал практично всіх основних країн НАТО. Російський диктатор знову посипав ядерними погрозами. Він заявив, що рівень сучасних зразків озброєнь у складі ядерної тріади становить 91%.