Путін знову кличе Лукашенка на переговори

Лукашенко візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД

Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко в суботу, 24 грудня, провідає російського диктатора Володимира Путіна, з яким зустрічався 19 грудня. Про це повідомляє Telegram-канал «Пул первого», який висвітлює діяльність Лукашенка.

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Зазначається, що Лукашенко відвідає центр підготовки космонавтів у підмосковному Зоряному містечку, де зараз проходять відбір кандидатів на політ у космос від Білорусії.

«Президент ознайомиться із роботою центру, системою відбору та підготовки космонавтів. Йтиметься також про подальші перспективи білорусько-російської співпраці у космічній сфері», – йдеться в повідомленні.

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Після цього самопроголошений президент візьме участь у неформальній зустрічі глав держав-учасниць СНД, яка відбудеться 26-27 грудня в Санкт-Петербурзі. Очікується, що в ході заходу буде підбито підсумки роботи організації за рік, а також намічено плани щодо подальшої взаємодії.

Нагадаємо, Путін і Лукашенко під час зустрічі 19 грудня в Мінську говорили про космос, атомні проекти та нові рекорди, а також про те, що «змогли подолати» можливі негативні наслідки санкційного тиску.

Згодом ISW назвав дві невдачі російського диктатора під час візиту до Білорусі.