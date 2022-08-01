Армія РФ ізолює рашистів у Генічеську, щоб не дати втекти

На Херсонщині окупанти не можуть дочекатися ротації

На Півдні України серед російських військових процвітає дезертирство

Замість обіцяної ротації, керівництво армії РФ ізолює російських військових у Генічеську. Про це повідомив депутат Херсонської облради та радник голови Обласної військової адміністрації Сергій Хлань.

«Дуже багато повідомлень з Каховщини, що орки шукають собі цивільний одяг і транспорт – і на Крим. Бо вони не тільки бояться, що їх піджарять, вони це бачать, бо жарять уже. Щодня», – розповів він на своїй сторінці у Facebook.

Але, за словами Хланя, до Криму росіяни-дезертири не доїжджають. Їх розміщають на базах Арабатської стрілки в Генічеському районі.

«Там дадуть відпочити декілька тижнів і знову в бій, бо якщо дозволять поїхати в Крим – військові потікають. Стан останніх надзвичайно деморалізований, тому щоб не допустити дезертирства їх обманом селять в Генічеську», – сказав Хлань.

Нагадаємо, 31 липня українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області

20 липня ЗСУ атакували командний пункт окупантів у Скадовську.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.