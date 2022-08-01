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Військові розбили ешелон з ворожою технікою і окупантами на Херсонщині

Дзвенислава Карплюк
Сьогодні, 05:59 glavcom.ua
Військові розбили ешелон з ворожою технікою і окупантами на Херсонщині
ЗСУ розбили ешелон з ворожою технікою і живою силою в Херсонській області
фото з відкритих джерел

Також ракетно-артилерійські підрозділи пошкодили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки

Українські військові завдали ракетного удару по ешелону з військовою технікою, боєприпасами і живою силою окупантів в районі залізничної станції Брилівка Херсонської області. Про це повідомляє в Facebook Оперативне командування Південь.

Також ракетно-артилерійські підрозділи пошкодили ворожі станції радіоелектронної боротьби в районі Біляївки Херсонської області.

На південному напрямку ЗСУ знищили 52 противники, чотири танки, пару самохідних артилерійсько-мінометних установок Нона-С, самохідну артуствновку, а також вісім одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ атакували командний пункт окупантів у Скадовську.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

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