В окупованому Севастополі пролунав потужний вибух, - ЗМІ

У мережі повідомляють про вибухи в окупованому Севастополі

Місцеві жителі масово також повідомляли, що чули «хлопки»

У тимчасово окупованому Севастополі вночі 1 серпня пролунав потужний вибух. Вибухичули в різних районах міста. Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров з посиланням на кримські телеграм–канали.

Вибух пролунав після опівночі.

«Кримські телеграм–канали пишуть про сильний вибух в Ак'ярі, який російські окупанти все ще продовжують, сподіваюся в останні місяці, називати Севастополем. Хто може щось додати?» – написав Чубаров.

Згодом він додав, що звуки вибуха – це сигнальні ракети.

«Пишуть у приваті, начебто сигнальні ракети...» – повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу.

Зазначимо, що місцеві телеграм-канали повідомили про звуки вибухів. Місцеві жителі масово повідомляли, що чули «хлопки».

Однак пропагандисти почали запевняти, що «прильотів» не було. «Бавовна» в місті – це буцімто звуки або «тренувальної ППО», або феєрверків, які влаштували місцеві жителі.

Проте на фото з місця події видно, що «хлопки» у Севастополі точно не були звуками від салютів.

Найімовірніше, що вибух був не один, адже через годину в місцевих чатах знову повідомили про «хлопки». Їх чули в різних районах Севастополя.

Наразі точно невідомо, що саме було причиною цих звуків. Офіційної інформації від так званої «міської влади» чи Генштабу ЗСУ поки не було.

Нагадаємо, 31 липня, зранку «губернатор» окупованого Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про «атаку», нібито здійснену українським безпілотником на будівлю штабу Чорноморського флоту країни-агресора.

Але на фотографіях, оприлюднених згодом Развожаєвим, із усіх можливих наслідків «атаки» можна помітити лише розкидане листя та кров біля одного із входів до будівлі штабу.

Речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук назвав цей інцидент провокацією росіян, заявивши, що деокупація Криму буде відбуватися зовсім не так, як розповідають про «атаку» рашисти, і зі значно вищою ефективністю.

Пізніше рашисти заявили, що на штаб Чорноморського флоту буцімто напав саморобний безпілотник.

Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко упевнений, що росіяни намагаються таким чином приховати жалюгідне становище свого флоту, а також спробувати мотивувати населення на мобілізацію.