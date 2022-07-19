Артилеристи знищили російську самохідну гаубицю «Мста-С» (фото)

Ворожу техніку знищили українським «Піоном»

Українські артилеристи знищили російську самохідну артилерійську установку «Мста-С», з якої окупанти обстрілювали позиції піхоти ЗСУ. Про це повідомила пресслужба 43-ї окремої артилерійської бригади на сторінці у Facebook.

«Російська САУ 2С19М1 «Мста-С». Була до вчора. Вже немає. Наш «Піон» відпрацював російську техніку та зберіг життя нашої піхоти в окопах, по яким ворожа артилерія вела вогонь», – йдеться в повідомленні.

«Мста-С» – радянська і російська 152-мм дивізійна самохідна гаубиця. Розроблена на Уральському заводі транспортного машинобудування. Призначена для знищення тактичних ядерних засобів, артилерійських і мінометних батарей, танків та іншої броньованої техніки, протитанкових засобів, живої сили, засобів ППО і ПРО, пунктів управління, а також для руйнування польових фортифікаційних споруд та перешкоджання маневрам резервів противника в глибині його оборони.

Може вести вогонь по спостережуваних і неспостережуваних цілях із закритих позицій і прямим наведенням, включаючи роботу в гірських умовах. При стрільбі використовуються як постріли з боєукладання, так і при подачі з ґрунту.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

Станом на сьогодні, українські захисники вже ліквідували близько 38 550 окупантів, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему.

го штурму на Донбасі та Харківщині.