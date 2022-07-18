Українські військові знищили ворожу диверсійну групу на Харківщині (відео)

Внаслідок атаки українських воїнів було ліквідовано 36 російських окупантів

Розвідувальна група Головного управління розвідки «Кедр» провела спецоперацію у селі Дементіївка Дергачівського району Харківської області, за результатами якої було знищено 36 російських військових. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

«Було виявлено великий підрозділ окупантів, що розміщувався в зруйнованих будинках. Внаслідок вогневого ураження 36 окупантів було знищено. Багато людей отримали поранення різного ступеня тяжкості», – зазначається у повідомленні.

Пізніше «Кедр» разом із підрозділами місцевої тероборони та Національної гвардії провів низку боєзіткнень і змусив ворога відійти з позицій, незважаючи на значну чисельну перевагу противника. В результаті операції було здобуто численні трофеї та взято в полон пораненого командира взводу ворожої диверсійно-розвідувальної групи (ДРГ).

Командиром взводу російської ДРГ виявився уродженець Запорізької області 1989 року Станіслав Трутнєв. Це військовослужбовець 140-го загону спеціального призначення боротьби з підводними диверсійними силами та засобами Північного флоту ВМФ РФ (в/ч 69068, Відяєво, Мурманської області). Три роки тому був відряджений в угруповання збройних сил РФ у Сирії.

«Безпосередньо на полі бою йому було надано первинну медичну допомогу, зараз він перебуває в одному з українських медичних закладів», – додали у ГУР.

Нагадаємо, раніше британська розвідка оцінила розмір втрат російського окупаційного контингенту на українській війні. Як заявив голова комітету начальників штабів Великої Британії адмірал Тоні Радакін, за інформацією британських військових структур, Росія втратила на полях боїв в Україні уже більше 30% усього наступного потенціалу. Зокрема, зазначає генштаб Великої Британії, йдеться про 50 тис. убитих чи поранених військових, 1700 знищених танків та майже 4 тис. виведених з ладу бронемашин.

За даними Генштабу ЗСУ, станом на ранок 18 липня українські захисники ліквідували 38 450 російських військових.

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