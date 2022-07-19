  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога
рус
    Події в Україні

    Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога

    графіка
    Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога
    фото: Генштаб ЗСУ

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку

    Українські захисники вже ліквідували близько 38 550 окупантів, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

    Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
    • танків ‒ 1 691 (+4) од,
    • бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
    • артилерійських систем – 851 (+2) од,
    • РСЗВ – 248 (+0) од,
    • засобів ППО – 113 (+0) од,
    • літаків – 220 (+0) од,
    • гелікоптерів – 188 (+0) од,
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од,
    • крилатих ракет – 167 (+1) од,
    • кораблів/катерів – 15 (+0) од,
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
    • спеціальної техніки – 70 (+0) од.

    Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

    Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога