Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога

Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворогаграфіка
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку
Українські захисники вже ліквідували близько 38 550 окупантів, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1 691 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,
- артилерійських систем – 851 (+2) од,
- РСЗВ – 248 (+0) од,
- засобів ППО – 113 (+0) од,
- літаків – 220 (+0) од,
- гелікоптерів – 188 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од,
- крилатих ракет – 167 (+1) од,
- кораблів/катерів – 15 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,
- спеціальної техніки – 70 (+0) од.
Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.
Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.
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