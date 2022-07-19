Танки, артилерійські системи та 100 окупантів: Генштаб назвав свіжі втрати ворога

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку

Українські захисники вже ліквідували близько 38 550 окупантів, 1 691 танк, 3 892 бойових броньованих машини та 851 артилерійську систему. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 19.07 орієнтовно склали:

особового складу – близько 38 550 (+100) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1 691 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 3 892 (+6) од,

артилерійських систем – 851 (+2) од,

РСЗВ – 248 (+0) од,

засобів ППО – 113 (+0) од,

літаків – 220 (+0) од,

гелікоптерів – 188 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 693 (+3) од,

крилатих ракет – 167 (+1) од,

кораблів/катерів – 15 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 2 767 (+14) од,

спеціальної техніки – 70 (+0) од.

Найбільших втрат противник зазнав на Краматорському напрямку.

Нагадаємо, триває 146-й день повномасштабної війни Росії проти України. Залишається високим рівень загрози ракетних ударів по всій території України. Українські захисники відбили всі спроби ворожого штурму на Донбасі та Харківщині.