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  4. ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Луганщині (відео)
рус
    Події в Україні

    ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Луганщині (відео)

    ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Луганщині (відео)
    фото сріншот відео

    На опублікованому відео видно пожежу і чути звуки детонації боєприпасів

    Українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ в Telegram.

    «Паралельно із загорянням «складу селітри і гуманітарки» в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також відбулося самозаймання «не складу БК і ПММ». Куріння в невстановлених місцях стає вже звичайною справою», – йдеться в повідомленні.

    На опублікованому відео видно пожежу і чути звуки детонації боєприпасів.

    Як раніше повідомлялося, військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному. ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна боєприпаси окупація #stoprussia
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    ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Луганщині (відео)