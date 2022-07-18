ЗСУ знищили склад боєприпасів окупантів на Луганщині (відео)

На опублікованому відео видно пожежу і чути звуки детонації боєприпасів

Українські захисники ліквідували ще один склад боєприпасів і ПММ в окупованій Кадіївці (колишній Стаханов) Луганської області. Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ВСУ в Telegram.

«Паралельно із загорянням «складу селітри і гуманітарки» в Новій Каховці, в тимчасово окупованій Кадіївці також відбулося самозаймання «не складу БК і ПММ». Куріння в невстановлених місцях стає вже звичайною справою», – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео видно пожежу і чути звуки детонації боєприпасів.

Як раніше повідомлялося, військові знищили штаб і склад боєприпасів окупантів у Лазурному. ЗСУ збили один літак окупантів Су-25, ще один – пошкодили. Також ЗСУ знищили ворожі «Урагани» на Херсонщині. До відома, Міноборони повідомило, скільки російських об'єктів знищили Himars.