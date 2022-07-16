Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)

Згоріло два автомобілі, ще майже десять – пошкоджено

На підприємстві, куди влучила ракета, ще триває пожежа

У результаті ракетного удару по Дніпру увечері 15 липня загинуло троє людей, 16 – поранені. Згоріло два автомобілі, ще майже десять – пошкоджено. У житлових будинках поряд вибиті вікна та двері. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

Через удари стався порив магістральних водогонів. Без водопостачання – частина правобережжя міста. Ремонтники відновлюють подачу води.

На промисловому підприємстві виникла пожежа. Одне займання рятувальники вже загасили, інше – ще приборкують.

На місці працюють 46 рятувальників та девять одиниць техніки.

Нагадаємо, увечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.

Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені.

Місцева влада попереджала, що через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.