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    Події в Україні

    Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)

    Згоріло два автомобілі, ще майже десять &ndash; пошкоджено - Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)
    Згоріло два автомобілі, ще майже десять – пошкоджено
    фото: ДСНС

    На підприємстві, куди влучила ракета, ще триває пожежа

    У результаті ракетного удару по Дніпру увечері 15 липня загинуло троє людей, 16 – поранені. Згоріло два автомобілі, ще майже десять – пошкоджено. У житлових будинках поряд вибиті вікна та двері. Про це повідомляє Головне управління ДСНС у Дніпропетровській області.

    Через удари стався порив магістральних водогонів. Без водопостачання – частина правобережжя міста. Ремонтники відновлюють подачу води.

    На промисловому підприємстві виникла пожежа. Одне займання рятувальники вже загасили, інше – ще приборкують.

    На місці працюють 46 рятувальників та девять одиниць техніки.

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    Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)
    Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)
    Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)
    Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)
    фото: ДСНС

    Нагадаємо, увечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі.

    Чотири ракети окупантів збили сили протиповітряної оборони. Пуски ракет Х-101 здійснювались з літаків стратегічної авіації Ту-95 МС із північної частини Каспійського моря.

    Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені.

    Місцева влада попереджала, що через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

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    Теги: пожежа росія окупанти ДСНС війна Дніпро рятувальники Україна Дніпропетровщина окупація #stoprussia
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    Атака на Дніпро: свіжі дані про наслідки обстрілу (фото)