«Жодних ілюзій». Філатов після ракетного обстрілу звернувся до мешканців Дніпра

Філатов вкотре пояснив очевидні речі про війну, які давно вже всім мають бути зрозумілі

Мер Дніпра Борис Філатов написав емоційний пост, у якому звернувся до дніпрян з нагоди вечірнього обстрілу міста. Філатов пише, що з перших днів російського вторгнення публічно говорив, що на війні немає місця жінкам, дітям та старим.

«З першого дня війни я не мав жодних ілюзій щодо нації вбивць і мародерів. Я говорив про це з кожної праски і єдиний в Україні мер отримав кримінальні справи як у РФ, так і в Білорусі одночасно, а у відповідь чудові та улюблені земляки поширювали чуйні чутки, що «Дніпро не бомбять і бомбити не будуть, бо місцеві євреї через Ізраїль з Путіним домовилися, щоби нас не чіпали. Нам ракетами розвалили кілька разів аеропорт, лупили по всіх околицях міста, стріляли по мосту прямо в центрі, розбомбили нафтобазу та СТО, але співгромадяни наполегливо продовжували ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Після трагедій Кременчука та Вінниці я дуже сподівався, що хоч хтось, але зрозуміє. Марно», – написав мер Дніпра.

Філатов також зазначив, що втомився пояснювати очевидні речі, які давно вже всім мають бути зрозумілі.

«Мені важко пояснювати довго і без успіху очевидні речі, які ніби давно вже всім мають бути зрозумілі, але я спробую ще раз.

1. Це – війна. Як би багато хто з вас не намагався гнати від себе цю думку.

2. Ми воюємо з абсолютно аморальними людьми, вбивцями та мародерами. І як абсолютно правильно сказав учора наш Президент, нас намагаються терором деморалізувати та залякати.

3. ППО є та працює. Повірте, якби його не було, то кошмар був би набагато сильнішим. Кому цікаві подробиці, почитайте дуже розумне та ґрунтовне останнє інтерв'ю Міністра оборони Олексія Резнікова. Там навіть розповідається про ефективність знаменитого «Залізного бані», з яким ви все носитеся як дурень з писаною торбою, думаючи, що є чарівна паличка, яку від вас ховають.

4. Коли вам говориться про укриття, потрібно розуміти, що є як мінімум правило двох стін. Що паркінг – це теж укриття. І метро. І навіть цокольні поверхи будівель. Що за маршрутом свого постійного прямування «будинок/робота/півнушка» потрібно як мінімум продумати місця потенційних укриттів. Що зрештою нехай лазити біля адмінбудівель, коли повітряна тривога. Особливо у парку біля ОДА та облради. То краще доходить?»

Крім того, Філатов радить перераховувати гроші на армію, коли наступають напади істерики.

«Коли у вас є напад істерики, то дуже допомагає перерахування грошей. Сергію Притулі на Байратари чи Гені Корбану на вантажівки для армії», – написав він.

Нагадаємо, днями мер Дніпра Борис Філатов попередив, що залишить Україну на деякий час. Він їде на міжнародну конференцію у Швейцарію.

Раніше мер Філатов пояснив, що відчуває до росіян. Він назвав росіян «істотами, які годуються брехнею, смокчуть гній пропаганди та цілодобово купаються у бруді та ненависті». Також Філатов назвав «єдину проблему» Дніпра під час війни.