Крики людей та палаючі авто: моторошні кадри перших хвилин після удару по Дніпру

В охоплених полум'ям машинах могли бути люди

Ввечері 15 липня під час оголошеної повітряної тривоги у Дніпрі пролунала серія вибухів, після чого виникли пожежі, над містом здійнявся густий чорний дим.

Місцеві пабліки публікують відео та фото перших хвилин після ракетного удару. Так, на відео масштабні пожежи, на яких видно, як посеред вулиць палають автомобілі та громадський транспорт, які потрапили під ворожий удар окупантів.

На кадрах також чути моторошні звуки сирен.

За словами місцевих, в охоплених полум'ям машинах могли бути люди.

У зв'язку з обстрілом з суботи 16 липня 2022 року вносяться тимчасові зміни у схеми руху автобусних маршрутів 55, 75, 146А, 146Б, 156, повідомили у Департаменті транспорту та інфраструктури Дніпра.

Там також пояснили, що нову тимчасову схему руху наразі розробляють. Її опублікують після обіду.

Кілька ракет влучили по промисловому підприємству, за даними місцевої військової адміністрації є загиблі та поранені, збитки уточнюються.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

В результаті російського удару по Дніпру, який стався вчора ввечері, загинуло троє людей.