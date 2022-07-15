Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 15 поранених

Внаслідок ракетного удару по Дніпру є загиблі та поранені

Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним

В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені. Розплата настане, російські тварюки!», – написав Резніченко.

Він зазначив, що масштаби руйнувань з’ясовуються.

Представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинув водій маршрутки.

«В результаті сьогоднішнього російського теракту в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Чоловік вже закінчив робочий день та направлявся в парк, щоб завтра знову вийти на роботу. Не доїхав», – розповів представник мерії.

Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.