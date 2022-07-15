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    Новини

    Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 15 поранених

    Внаслідок ракетного удару по Дніпру є загиблі та поранені - Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 15 поранених
    Внаслідок ракетного удару по Дніпру є загиблі та поранені
    фото з відкритих джерел

    Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним

    В результаті російського удару по Дніпру, який стався сьогодні ввечері, загинуло троє людей. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

    «У нас «прильоти» по Дніпру. Ракети влучили по промисловому підприємству і по жвавій вулиці поряд з ним. Попередньо, ця російська атака забрала життя 3-х людей, ще 15-ть поранені. Розплата настане, російські тварюки!», – написав Резніченко.

    Він зазначив, що масштаби руйнувань з’ясовуються.

    Представник департаменту транспорту міськради Іван Васючков повідомив, що внаслідок ракетного удару по Дніпру загинув водій маршрутки.

    «В результаті сьогоднішнього російського теракту в Дніпрі загинув водій автобуса одного з міських маршрутів. Чоловік вже закінчив робочий день та направлявся в парк, щоб завтра знову вийти на роботу. Не доїхав», – розповів представник мерії.

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Дніпро водій військові Україна Валентин Резніченко окупація #stoprussia
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    Ракетний удар по Дніпру: троє загиблих і 15 поранених