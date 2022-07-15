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    Події в Україні

    Ракетна атака на Дніпро: мерія попередила містян про можливі перебої з водою

    Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою - Ракетна атака на Дніпро: мерія попередила містян про можливі перебої з водою
    Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою
    фото з відкритих джерел

    У міськраді Дніпра заявили, що вже працюють над усуненням проблем

    Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.

    За словами чиновника, у місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.

    «Не потрібно заповнювати ванни водою. Ми вже працюємо», – заявив він.

    Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.

    Теги: пожежа росія окупанти війна Дніпро Україна окупація #stoprussia
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    Ракетна атака на Дніпро: мерія попередила містян про можливі перебої з водою