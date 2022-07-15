Ракетна атака на Дніпро: мерія попередила містян про можливі перебої з водою
Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою
фото з відкритих джерел
У міськраді Дніпра заявили, що вже працюють над усуненням проблем
Російські військові ввечері 15 липня атакували місто Дніпро. Через атаку окупантів у Дніпрі можливі перебої з водою. Про це повідомив заступник мера Дніпра Михайло Лисенко.
За словами чиновника, у місті через ракетний удар можуть спостерігатися перебої з водою.
«Не потрібно заповнювати ванни водою. Ми вже працюємо», – заявив він.
Раніше повідомлялося, що на місці ракетного удару виникла пожежа, зокрема горять автомобілі. Однак поки що офіційних повідомлень щодо цього не було.