Атака на Дніпропетровщину: від вибуху перевернуло маршрутку, десятки поранених

Від ранкових ракетних ударів у Новомосковську, попередньо, 24 постраждалих, серед яких п'ятеро – діти

Від ранкових ракетних ударів в області є загиблі й поранені

Сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетних ударів по Дніпропетровщині. У Криворізькому районі загинула жінка. А в Новомосковську вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, унаслідок чого десятки людей отримали поранення. Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак у Telegram.

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За даними глави області, вранці ворог поцілив по Кривому Рогу. Там пошкоджені торгівельний центр та понад два десятки приватних будинків. 58-річний чоловік отримав осколкові поранення, його стан задовільний.

Наслідки ранкової атаки на Дніпропетровщину, 8 січня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

Крім того, рятувальники ліквідують наслідки атаки і в Лозуватській громаді Криворізького району. Там внаслідок «прильоту» загинула 62-річна жінка. Зруйнована приватна оселя.

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«Дісталося й Новомосковську. Виникла пожежа, її вже локалізували. Вибуховою хвилею перевернуло маршрутку, що проїжджала повз. Пошкоджені три адмінбудівлі, дві заправки, п'ятиповерхівка, авто», –написав Лисак.

Наслідки ранкової атаки на Дніпропетровщину, 8 січня 2024 р. фото: Сергій Лисак/Telegram

За його словами, у Новомосковську, попередньо, 24 постраждалих. Із них п'ятеро – діти: хлопчики 4 і 8 років, а також дівчата 11, 16 та 17 років. Усі вони доправлені до лікарні в стані середньої тяжкості. Інформація уточнюється.

Нагадаємо, що вранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

А близько 7:10 прогриміли вибухи у Кривому Розі на Дніпропетровщині. Місто опинилося під масованою ракетною атакою.

Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень.