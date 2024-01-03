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Сергій Томіленко Голова Національної спілки журналістів України

Останні ракетні удари по Україні. Журналісти потребують допомоги

glavcom.ua
Під час обстрілу готелю «Харків-Палац» поранено співробітників німецької телегрупи ZDF
фото з відкритих джерел

Масові ракетні обстріли мирних міст сіють руйнування та смерть і є черговим воєнним злочином росії

Лише за останні 5 днів через масовані російські обстріли пошкоджено редакційні приміщення у Харкові й Києві, постраждали два співробітники знімальної групи німецького телеканалу ZDF (у Харкові) та журналіст у Львові, від влучання згоріла квартира у родини медійників у Києві та повилітало скло з вікон у квартирі в журналістки у Дніпрі…

Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із колегами, які постраждали. Масові ракетні обстріли мирних міст сіють руйнування та смерть і є черговим воєнним злочином росії.

Захоплюємося мужністю та професійністю всіх колег, які в умовах підвищеної небезпеки й далі передають новини з атакованих Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпра та Києва… Через мережу Центрів журналістської солідарності НСЖУ вивчаємо потреби постраждалих журналістів та редакцій медіа. Найближчим часом надамо посильну екстрену допомогу колегам.

Збираємо свідчення постраждалих журналістів та інформуємо наших партнерів – Європейську й Міжнародну федерації журналістів. Вимагаємо міжнародного трибуналу над росією за воєнні злочини проти журналістів і свободи слова.

Журналісти важливі!

ПС. Серед редакцій ЗМІ, чиї приміщення пошкоджені, – Суспільне Харків та Українське радіо Харків, Медіагрупа «Об'єктив» (ТРК «Simon», Харків), медіапроєкт NV (сайт, журнал, радіо NV, Київ). Під час обстрілу готелю «Харків-Палац» поранено співробітників німецької телегрупи ZDF – охоронця й перекладачку. У Дніпрі після російського обстрілу (вчергове!!!) вилетіло скло з вікон у квартирі журналістки Дарини Сухоніс. У Львові травму голови дістав випусковий редактор інформагентства «Вголос» Павло Дак.

А родина столичних телевізійників (телеканали СТБ та ICTV) – Олена й Віктор Сінкевичі – лише встигли схопити документи й дивом вціліли під час російського обстрілу Києва, 2 січня. У сім’ї не стало ні квартири, ні речей, ні автомобіля…

Колеги, якщо у вас є можливість, то прошу підтримати особисто родину телевізійників Сінкевичів, які в одну мить стали безхатьками.

Номер картки Олени Сінкевич – 4149 6293 5817 0009

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: журналіст квартира ЗМІ обстріл

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