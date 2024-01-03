Останні ракетні удари по Україні. Журналісти потребують допомоги

Масові ракетні обстріли мирних міст сіють руйнування та смерть і є черговим воєнним злочином росії

Лише за останні 5 днів через масовані російські обстріли пошкоджено редакційні приміщення у Харкові й Києві, постраждали два співробітники знімальної групи німецького телеканалу ZDF (у Харкові) та журналіст у Львові, від влучання згоріла квартира у родини медійників у Києві та повилітало скло з вікон у квартирі в журналістки у Дніпрі…

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Національна спілка журналістів України висловлює солідарність із колегами, які постраждали. Масові ракетні обстріли мирних міст сіють руйнування та смерть і є черговим воєнним злочином росії.

Захоплюємося мужністю та професійністю всіх колег, які в умовах підвищеної небезпеки й далі передають новини з атакованих Харкова, Запоріжжя, Одеси, Дніпра та Києва… Через мережу Центрів журналістської солідарності НСЖУ вивчаємо потреби постраждалих журналістів та редакцій медіа. Найближчим часом надамо посильну екстрену допомогу колегам.

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Збираємо свідчення постраждалих журналістів та інформуємо наших партнерів – Європейську й Міжнародну федерації журналістів. Вимагаємо міжнародного трибуналу над росією за воєнні злочини проти журналістів і свободи слова.

Журналісти важливі!

ПС. Серед редакцій ЗМІ, чиї приміщення пошкоджені, – Суспільне Харків та Українське радіо Харків, Медіагрупа «Об'єктив» (ТРК «Simon», Харків), медіапроєкт NV (сайт, журнал, радіо NV, Київ). Під час обстрілу готелю «Харків-Палац» поранено співробітників німецької телегрупи ZDF – охоронця й перекладачку. У Дніпрі після російського обстрілу (вчергове!!!) вилетіло скло з вікон у квартирі журналістки Дарини Сухоніс. У Львові травму голови дістав випусковий редактор інформагентства «Вголос» Павло Дак.

А родина столичних телевізійників (телеканали СТБ та ICTV) – Олена й Віктор Сінкевичі – лише встигли схопити документи й дивом вціліли під час російського обстрілу Києва, 2 січня. У сім’ї не стало ні квартири, ні речей, ні автомобіля…

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Колеги, якщо у вас є можливість, то прошу підтримати особисто родину телевізійників Сінкевичів, які в одну мить стали безхатьками.

Номер картки Олени Сінкевич – 4149 6293 5817 0009