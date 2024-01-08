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На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На одному з напрямків пекельні бої: дані Генштабу з фронту
Сили оборони успішно відбивають ворожі атаки
фото: Генштаб ЗСУ

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 8 січня

Триває 684-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 35 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 8 січня.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили дві атаки ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

На Лиманському напрямку нашими захисниками відбито чотири атаки окупантів східніше Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку українські воїни відбили три атаки противника біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили шість атак противника поблизу Новобахмутівки, Авдіївки та ще 15 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де відбито три атаки.

На Шахтарському напрямку окупанти наступальних (штурмових) дій не вели.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили атаку противника західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив три безуспішні штурмові дії на позиції Сил оборони.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по чотирьох районах зосередження особового складу противника. Також силами та засобами протиповітряної оборони України знищено керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, два склади боєприпасів та два артилерійські засоби противника.

Теги: війна ЗСУ окупанти Бахмут Авдіївка Херсонщина

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