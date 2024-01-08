Ракети влучили в житлові райони Запоріжжя, є постраждалі
Від ракетного удару поранення отримали чоловік та жінка
Уранці 8 січня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.
«О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом п’ять вибухів», – зазначив очільник області.
За його словами, нині відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.
Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих, чоловіка та жінку. Інформація уточнюється.
На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.
Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі.
Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.
Крім того, вранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.
Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів. А Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.
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