Ракети влучили в житлові райони Запоріжжя, є постраждалі

Від ракетного удару поранення отримали чоловік та жінка

Уранці 8 січня російські окупанти вдарили по Запоріжжю. Ракети влучили в житлові райони. Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих. Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко.

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«О 07:00 Запоріжжя прокинулося від ракетного удару рашистів. Внаслідок комбінованої атаки крилатих та балістичних ракет з різних напрямків у обласному центрі пролунало загалом п’ять вибухів», – зазначив очільник області.

За його словами, нині відомо про влучання ракет у житлові райони – на відкриті території та поруч із будинками.

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Станом на 08:00 відомо про двох постраждалих, чоловіка та жінку. Інформація уточнюється.

На місцях ударів працюють оперативні та рятувальні служби.

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги вранці 8 січня прогриміли вибухи у Запоріжжі.

Як повідомлялося, сьогодні вранці російські загарбники завдали ракетного удару по промислових об’єктах у Харкові, унаслідок чого поранення отримала одна жінка.

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Крім того, вранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи.

Також у Хмельницькому прогриміла серія вибухів. А Кривий Ріг опинився під масованим ракетним ударом.