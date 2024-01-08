У Дніпрі прогриміли вибухи

По всій Україні масштабна повітряна тривога

Уранці 8 січня у Дніпрі пролунали вибухи. Про це повідомляють моніторингові канали.

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Повітряні сили ЗСУ повідомляли про проліт групи ракет через Харківську область в напрямку Дніпропетровської.

Також нашими військовими був зафіксований пуск російської аеробалістичної ракети «Кинджал» з літака МіГ-31К. Після цього повідомлялося про проліт швидкісної цілі на Дніпро.

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У понеділок, 8 січня, близько 5:55 у ряді областей оголошено повітряну тривогу.

Зокрема, сирени тривоги лунали в Дніпропетровській, Запорізькій, Полтавській, Сумській, Донецькій областях. О 6:12 повітряна тривога поширилися далі на центральні та північні області.

Повітряні сили повідомили виліт понад десяти бортів Ту-95МС з аеродрому «Оленья» (Мурманська область). Крім того, зафіксовано активність ворожих Су-35/Су-34 на півночі. Також повідомляється про пуск «Кинджала».

Нагадаємо, увечері 7 січня в Одеській області пролунали вибухи. Працювали сили протиповітряної оборони.

Раніше російські загарбники завдали ракетних ударів по Харкову. В місті та області оголошена повітряна тривога.