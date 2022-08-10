Українські бійці «демілітаризували» майже 43 тис. рашистів, – Генштаб
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку
За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали:
- особового складу – близько 42800 (+160) осіб ліквідовано;
- танків – 1832 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 4076 (+10) од;
- артилерійських систем – 971 (+7) од;
- РСЗВ – 261 (+0) од;
- засоби ППО – 133 (+0) од;
- літаків – 232 (+9) од;
- гелікоптерів – 193 (+0) од;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9);
- крилаті ракети – 185 (+0);
- кораблі /катери – 15 (+0) од;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) од;
- спеціальна техніка – 89 (+2).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.
Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.
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