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Українські бійці «демілітаризували» майже 43 тис. рашистів, – Генштаб

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українські бійці «демілітаризували» майже 43 тис. рашистів, – Генштаб
ЗСУ знищили 1832 танки РФ
фото ілюстративне

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку

За минулу добу українські захисники ліквідували близько 160 окупантів. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 42 800 рашистів. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 10 серпня орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 42800 (+160) осіб ліквідовано;
  • танків – 1832 (+5) од;
  • бойових броньованих машин – 4076 (+10) од;
  • артилерійських систем – 971 (+7) од;
  • РСЗВ – 261 (+0) од;
  • засоби ППО – 133 (+0) од;
  • літаків – 232 (+9) од;
  • гелікоптерів – 193 (+0) од;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 766 (+9);
  • крилаті ракети – 185 (+0);
  • кораблі /катери – 15 (+0) од;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3005 (+7) од;
  • спеціальна техніка – 89 (+2).
Втрати ворога станом на 10 серпня
Втрати ворога станом на 10 серпня
Генштаб ЗСУ

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Дані уточнюються.

Нагадаємо, триває 168-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються відновити наступ на напрямку Донецьк – Піски. Українські захисники відбили кілька штурмів ворога на Донеччині та Харківщині.

Теги: війна війна в Україні росія Україна окупанти

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