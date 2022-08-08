Окупанти розгромили ліцей на Дніпропетровщині (фото) 

Гатили з артилерії по об'єктах інфраструктури

На щастя, обійшлося без жертв

Сьогодні удень, 8 серпня, росіяни зі ствольної артилерії обстріляли Велику Костромку у Криворізькому районі на Дніпропетровщині. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Микола Лукашук.

На щастя, ніхто не постраждав, зауважив Лукашук.

Очільник області також поділився світлинами наслідків обстрілу і зауважив, що такий вигляд тепер має будівля тамтешнього ліцею.

«Окупанти навмисно знищують цивільну інфраструктуру. Нелюди», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у ніч на понеділок, 8 серпня, російська загарбницька армія била по двох районах Дніпропетровщини: Нікопольському та Криворізькому.

Перед цим, у ніч на 6 серпня, окупанти вчергове обстріляли Нікополь «Градами», випустивши близько першої ночі 20 реактивних снарядів.