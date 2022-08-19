Атака на Харків: рятувальники показали наслідки (фото)

Ворог завдав ударів по Основ‘янському, Київському та Немишлянському районах Харкова

Внаслідок обстрілів на Харківщині загинула одна особа

За добу рятувальники ліквідували 12 пожеж, спричинених військовими діями. Вночі ворог завдав ракетного обстрілу по Основ‘янському, Київському та Немишлянському районах Харкова. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайний ситуацій.

«Пожежі, спричинені ворожими обстрілами, трапились у Чугуївському (2) та Харківському (1) районах області, а також Холодногірському (1), Основ‘янському (1) та Салтівському (1) районах міста Харків», – йдеться в повідомленні.

В результаті обстрілів були зруйновані та пошкоджені: триповерховий корпус одного з вищих навчальних закладів, ангарна будівля та приватні житлові будинки. За попередніми даними одна особа загинула (Київський район).

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Як повідомлялося, вранці російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Вибухи прогриміли близько 5:44. У місті було оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, триває 177-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти намагаються вести штурмові дії на Словянському напрямку. Бої тривають на Бахмутському та Авдіївському напрямках.