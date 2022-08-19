Ранковий обстріл Харкові: є «прильоти» у трьох районах
Окупанти вдарили по трьох районах Харкова
Вранці 19 серпня під ворожими ударами опинилися Київський, Основ'янський та Немишлянський райони Харкова. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов.
Є попадання у житлову будівлю. За попередніми даними, постраждала одна особа.
Також є «приліт» по інфраструктурному об'єкту. На місці виникла пожежа.
Як повідомлялося, вранці російські окупаційні війська знову обстріляли Харків. Вибухи прогриміли близько 5:44. У місті було оголошено повітряну тривогу.
Нагадаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.
Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.
У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована.
Станом на вечір 18 серпня було відомо про 17 загиблих і 42 поранених.
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