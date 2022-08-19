Російські війська знову вдарили по Харкову

Вибухи прогриміли у Харкові та області

У п’ятницю, 19 серпня, вранці російські окупаційні війська знову обстріляли Харків.

Вибухи в місті пролунали близько 5:44. Про це повідомляє «Суспільне Харків».

У той же час у Харкові була оголошена повітряна тривога.

Соцмережі повідомляють, що вибухи також пролунали і в Харківській області.

Нагалаємо, ввечері 17 серпня у Салтівському районі Харкова російська ракета влучила в гуртожиток для людей з вадами слуху, продовжуються пошуки потерпілих під завалами будівлі. На місці обстрілу виявлено уламки ракети типу 9М727 Іскандер.

Близько 4:30 ранку ворог здійснив пуски ще восьми ракет з м. Бєлгород в напрямку Харківщини. Зафіксовані влучання ракет в Холодногірському та Салтівському районах Харкова. Пошкоджені будівлі, об'єкти інфраструктури, зайнялися пожежі.

У Слобідському районі одна з ракет влучила в 4-поверхове приміщення гуртожитку. Будівля частково зруйнована.

Станом на вечір 18 серпня було відомо про 17 загиблих і 42 поранених.