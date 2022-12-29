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Ракетна атака: на Харківщині зросла кількість жертв російського терору

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ракетна атака: на Харківщині зросла кількість жертв російського терору
фото з відкритих джерел

Загиблі – працівники об’єкта інфраструктури

На Харківщині зросла кількість жертв ракетного удару, завданого російськими військами по об’єкту критичної інфраструктури в області. Наразі відомо про дві жертви. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«За уточненими даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, на жаль, один з поранених чоловіків помер у машині «швидкої». Іншого – госпіталізували», – повідомив Синєгубов.

Обидва загиблих – працівники об’єкта інфраструктури.

До відома,  29 грудня близько 9 ранку війська РФ ударили чотирма ракетами С-300 по інфраструктурних об’єктах у Немишлянському та Основ'янському районах Харкова. А близько 14.40 під ударом опинилася інфраструктура Індустріального району.

Нагадаємо, під час ранкових ударів, яким передувала нічна атака дронів, Російська Федерація використала крилаті ракети Х-101/Х-555, «Калібр», Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П.

За інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 крилатих ракет, випущених окупантами по Україні 29 грудня.

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Теги: обстріл Харківщина інфраструктура Олег Синєгубов

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