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Ракетна атака: чим і звідки била Росія

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Ракетна атака: чим і звідки била Росія
Фото ілюстративне

Держава-терористка атакувала стратегічними бомбардувальниками з Волгодонська, Каспію та Чорного моря

Під час ранкових ударів, яким передувала нічна атака дронів, Російська Федерація використала крилаті ракети Х-101/Х-555, «Калібр», Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П, повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ.

Також 11 баражуючих боєприпасів «Shahed-131/136» було знищено протиповітряною обороною вночі на східному напрямку.

Близько 7.00 ворог атакував Україну крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555 зі стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з району Волгодонська Ростовської області та північного району Каспійського моря, а також крилатими ракетами «Калібр» із кораблів у Чорному морі.

Крім того, здійснено до шести пусків крилатих ракет Х-22 та Х-32 із дальніх бомбардувальників Ту-22М3, два пуски протирадіолокаційних ракет Х-31П.

Також окупанти застосували зенітні керовані ракети С-300 по об’єктах інфраструктури прифронтових міст.

Нагадаємо, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 крилатих ракет, випущених окупантами по Україні 29 грудня.

За повідомленням міністра енергетики Германа Галущенко, у ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.

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Теги: війна росія тероризм Чорне море окупанти обстріл

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