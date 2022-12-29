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Падіння ракети на території Білорусі: міністерство Лукашенка повідомило деталі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Падіння ракети на території Білорусі: міністерство Лукашенка повідомило деталі
Детальні подробиці інциденту військове відомство обіцяє повідомити найближчим часом
фото з відкритих джерел

Попередньо встановлено, що уламки належать до зенітної керованої ракети комплексу С-300 

Міністерство оборони Республіки Білорусь відреагувало на падіння ракети в Іванівському районі. Як зазначається у повідомленні, уламки ракети упали на сільськогосподарському полі поблизу села Горбаха.

«Сьогодні близько 10-ї години сили ППО влучили в повітряну ціль. Його фрагменти були знайдені на сільськогосподарському полі поблизу села Горбаха Іванівського району Брестської області. Під час проведення перевірочних робіт попередньо було встановлено, що уламки належать до зенітної керованої ракети комплексу С-300, випущеної з території України», – йдеться у повідомленні.

Детальні подробиці інциденту військове відомство обіцяє повідомити найближчим часом.

Як раніше повідомлялося, політ ракети на територію Білорусі, схожий на недавній інцидент в Польщі, коли ракета полетіла не в тому напрямку.

Нагадаємо, під час масованої атаки Росії по України 29 грудня на території Білорусі впала ракета. Її уламки були знайдені в полі в Іванівському районі Брестської області, яка межує з Волинню.

Нагадаємо, українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 випущених крилатих ракет окупантів. Ворожа атака була націлена на енергетику України. Уламками збитої ракети у столиці пошкоджена приватна будівля в Дарницькому районі та припаркований поруч автомобіль – КМВА повідомила про руйнування.

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Теги: Білорусь політ Олександр Лукашенко автомобіль ракета

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