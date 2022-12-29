Росія атакувала Україну ракетами, які щойно з конвеєра

Росіяни випускають по Україні ракети, які були виготовлені вже в 2022 році

Російська армія під час масованого ракетного удару 29 грудня, випустила по Україні щонайменше одну крилату ракету Х-101, яка була виготовлена у четвертому кварталі 2022 року. Про це повідомляє Defense Express.

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За даними видання, росіяни випустили «свіжу» ракету Х-101 зі стратегічного бомбардувальника Ту-95МС. Це означає, що окупанти почали запускати ракети «прямо з конвеєра», тобто відразу після виготовлення.

Зазначено, що це вже не вперше, коли росіяни випускають по Україні ракети, які були виготовлені вже в 2022 році. Зокрема, таке вже фіксували під час ракетного обстрілу 22 жовтня.

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Повідомляється, що поки незрозуміло, який саме відсоток нових ракет вони використовують для ударів по Україні – чи встигають виробляти достатню кількість ракет для поповнення запасів, чи випускають їх одразу після виготовлення, не створюючи жодних резервів.

Як повідомлялося, під час ранкових ударів, яким передувала нічна атака дронів, Російська Федерація використала крилаті ракети Х-101/Х-555, «Калібр», Х-22 та Х-32 та протирадіолокаційні ракети Х-31П.

Нагадаємо, за інформацією головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного українським силам ППО вдалося збити 54 із 69 крилатих ракет, випущених окупантами по Україні 29 грудня.

За повідомленням міністра енергетики Германа Галущенко, у ході масованої ракетної атаки росіян вранці 29 грудня по території України, кілька об'єктів енергетики України отримали пошкодження. Це вже 22-га терористична атака Росії на енергетичні об'єкти ДТЕК.