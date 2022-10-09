Атака на Запоріжжя: кількість загиблих та поранених зросла, серед них багато дітей

Тривають рятувально-пошукові роботи, людей продовжують діставати з-під завалів

Кількість загиблих та поранених у результаті ракетного обстрілу Запоріжжя в ніч проти неділі, 9 жовтня, зросла. Так, станом на вечір відомо про13 померлих, серед них 1 дитина. Поранено – 89 мирних мешканців, у тім числі 11 дітей. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«На цей час тривають рятувально-пошукові роботи. Продовжують людей діставати з-під завалів. Існує загроза повного руйнування будинку», – зауважив Тимошенко.

За повідомленням ДСНС, станом на 18:00 рятувальники спільно із спеціалізованими службами продовжують ліквідовувати наслідки ворожої атаки по Запоріжжю. На місцях нічних прильотів тривають аварійно-рятувальні роботи.

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Співробітники Служби порятунку «101» задіяли важку інженерну техніку для демонтажу будівельних конструкцій, аби запобігти руйнуванню і забезпечити безпеку на місці проведення робіт.

Волонтери World Central Kitchen і UABeluga розгорнули намети, організувавши харчування для цивільного населення та рятувальників. Представники Helper Запоріжжя долучилися до допомоги, доставивши питну воду та продукти харчування.

Нагадаємо, російські загарбники в ніч 9 жовтня обстріляли Запоріжжя. Президент Володимир Зеленський зазначив, що світ має бачити злочини Росії в Україні й опублікував фото наслідків атаки.

Раніше Зеленський наголошував, що кожен терорист, який хто віддав і виконав наказ обстріляти мирних жителів, відповідатиме перед законом і перед людьми.

Нагадаємо, командування Повітряних сил Збройних сил повідомило, що атака була здійснена з керованих ракет Х-22 і Х-59. Загарбники випустили ракети з тимчасово окупованих Бердянська і Мелітополя. Більшість ракет влучила у приватні будинки та багатоповерхівки.

Служба безпеки розпочала кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).