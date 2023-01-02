Атака російських дронів: на Полтавщині працює ППО

Російські загарбники атакують українські міста дронами-камікадзе

У Полтавській області неспокійна ніч. Місцеві пабліки повідомляють про атаку області іранськими «Шахедами».

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Також інформацію про вибухи підтвердив начальник Полтавської обласної військової адміністрації Дмитро Лунін.

Відзначимо, що в Полтавській області огошено повітряну трвогу. Жителям регіону необхідно пройти в укриття.

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Як відомо, окупанти влаштували українцям терор на Новий рік – 31 грудня російські терористи ракетами атакували територію України. Противник здійснив пуски більше 20 крилатих ракет повітряного базування із застосуванням стратегічних бомбардувальників Ту-95мс з акваторії Каспійського моря та ракетних комплексів наземного базування.