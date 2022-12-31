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«Сьогодні лише одне бажання»: Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Сьогодні лише одне бажання»: Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком
Зеленський переконаний, що українці досягнуть своїх цілей у Новому році

Володимир Зеленський побажав перемоги українському народу

Президент України Володимир Зеленський привітав українців з прийдешнім Новим роком. Президент переконаний, що головне бажання для всієї країни – перемога, але воно втілиться не дивом, а нашою працею. Привітання Володимира Зеленського з'явилось на сторінці в Facebook політика.

«Бажати сьогодні чудес? Українці вже давно творять їх самі. Бажати справжніх друзів? Ми вже достеменно дізналися, хто ними є. Бажати щирого кохання? За цей рік ми відчули його сильно як ніколи. Бажати віри та надії? Обидві вже давно – в ЗСУ. Бажати домашнього затишку? Він там, де ми й наші близькі. Бажати світла? Воно – в кожному з нас, навіть коли немає електрики. Бажати пригод і подорожей?

Зараз українці отримали їх аж занадто багато. Тож сьогодні лише одне бажання. І воно втілиться не дивом, а нашою працею. Боротьбою. Взаємодопомогою. Людяністю. З Новим роком! Роком нашої перемоги», – написав Зеленський.

Раніше президент України Володимир Зеленський особисто привітав нового прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху зі вступом на посаду.

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Теги: Володимир Зеленський Україна новорічні свята

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