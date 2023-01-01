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Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік

Уляна Воліковська
glavcom.ua
Росія цинічно пояснила, навіщо обстріляла Київ на Новий рік
Терористи Росії змагаються в «оригінальності» послань
фото з відкритих джерел

Окупанти атакували готель та житлові будинки в Києві, але заявили про «знищення оборонного заводу»

Російські терористи вигадали причину масованого обстрілу столиці України на Новий рік та заявили про нібито «знищення підприємства, яке виготовляло ударні безпілотники». Про це пишуть російські пропагандисти з посиланням на окупаційне Міноборони. 

Російські терористи, які влаштували масований ракетний удар та атаку дронами по території України вдень 31 грудня у ніч проти 1 січня заявили про нібито знищення «заводу, який виготовляв ударні безпілотними». 

Таким чином окупанти пояснили причини терору проти українців та вигадали собі «перемогу», нібито це зірвало плани з обстрілу території Росії. 

Нагадаємо, у новорічну ніч ворожі дрони і ракети атакували Київ та Київщину.

Зокрема на правому березі Києва пролунало чотири потужні вибухи.

Додамо, триває 312-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом минулої доби противник завдав 31 ракетний і 12 авіаційних ударів та здійснив понад 70 обстрілів з РСЗВ. Постраждала цивільна інфраструктура Чернігівської, Сумської, Київської, Хмельницької, Донецької, Запорізької, Миколаївської та Херсонської областей. Інформація щодо жертв серед цивільного населення уточнюється. 

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Теги: війна агресія Україна росія Київ окупанти ракета

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